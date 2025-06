L' ingenuo sogno dell' arte pubblica per le grandi cause

Si ergono come testimoni silenziosi di un sussurro collettivo: il desiderio di un mondo migliore. Questi animali, riprodotti con incredibile precisione, incarnano le grandi cause che ci chiamano all’azione. Un sogno ingenuo o un messaggio potente? Sta a noi decidere se lasciarci coinvolgere da questa straordinaria corsa artistica e ambientale. Perché, in fin dei conti, ogni passo conta.

Non so se ci siano due coccodrilli e un orangutan, due piccoli serpenti e un'aquila reale, ma di certo c'è un cospicuo branco di animali riprodotti in scala iperrealistica che, mosso da abili burattinai e occasionali volontari, sta attraversando mezzo mondo per sensibilizzarci sul cambiamento climatico. Partendo dall'Africa e attraversando l'Europa – se i miei calcoli sono giusti, dovrebbero oltrepassare la Manica a giorni – queste simboliche mandrie vogliono arrivare fino al circolo polare artico, rappresentando la fuga degli animali dal progressivo riscaldamento, nella convinzione che andare dal bacino del Congo a Trondheim costituisca "un atto senza precedenti a favore del clima" e "una sfida alla percezione della crisi climatica", per "far scoccare la scintilla di un cambiamento significativo" e "portare alla consapevolezza globale".

Titizè, un sogno veneziano agli Arcimboldi: “Gioco magico e ingenuo da commedia dell’arte” - Preparati a lasciarti trasportare in un incanto senza tempo con "Titizé - A Venetian Dream", uno spettacolo che trasforma Venezia in un magico teatro di sogni e poesia.

La Bergamo dell’arte perde un nome di eccellenza. Dopo una lunga malattia è mancato Pietro Ghislandi attore di professione e ventriloquo per eccellenza. Artista polivalente, vantava un bagaglio quanto mai diversificato in cui la versatilità della voce era l'ele Vai su Facebook

