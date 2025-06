L’immensa truffa dei parcheggi di Assago da mezzo milione di euro

Una delle più imponenti truffe dei parcheggi di Assago, stimata in mezzo milione di euro, sta scuotendo la città. La recente sentenza del Tribunale di Milano ha condannato padre e figlio per frode ai danni del Comune, sollevando domande sull'intera gestione della zona Forum. La lista Aria Nuova per Assago chiede giustizia e trasparenza, chiedendosi: quali saranno le conseguenze di questa vicenda per il futuro della città?

ASSAGO – Truffa parcheggi: "Le verità che i cittadini devono conoscere". Con sentenza del 15 aprile il Tribunale di Milano, ha condannato gli imputati (padre e figlio) per truffa ai danni del Comune di Assago nell'ambito della gestione delle aree di parcheggio in zona Forum. La lista Aria Nuova per Assago ora chiede di conoscere il danno che ha subìto la città. Chi è Mario Burgazzi, il vicesindaco di Assago indagato per la gestione dei parcheggi "È stato accertato che la truffa si è protratta per almeno cinque anni, da ottobre 2018 a ottobre 2023, mesi durante i quali si sono verificati ammanchi economici significativi, stimati in non meno di 510mila euro per il solo periodo indicato, ma il danno reale potrebbe essere maggiore - spiega il capogruppo Ermanno Zanella - Nonostante la gravità della situazione, il sindaco rifiutò informazioni al consiglio comunale, invocando la segretezza del procedimento allora in corso.

In questa notizia si parla di: assago - truffa - parcheggi - immensa

