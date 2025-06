L' Imam di Bologna su Tik Tok | Volete togliere il velo? Iniziate dalle suore

Nel cuore di Bologna, un nuovo volto guida la comunità islamica con coraggio e passione. L’Imam, noto per la sua presenza sui social con la pagina "Il vero Islam" su TikTok, invita a riflettere su temi delicati e a promuovere il dialogo. La sua influenza si fa sentire anche oltre i confini digitali, dimostrando come le parole possano aprire strade di comprensione e rispetto reciproco. Scopriamo insieme il suo messaggio e il suo impegno.

Chiamato a guidare la moschea dopo l'espulsione dell'ex capo della comunità per motivi di sicurezza nazionale, il nuovo imam vanta una solida presenza sui social con la sua pagina "Il vero Islam". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - L'Imam di Bologna su Tik Tok: "Volete togliere il velo? Iniziate dalle suore"

In questa notizia si parla di: imam - bologna - volete - togliere

Islam, la fatwa social del nuovo imam di Bologna - Scopri il nuovo volto della guida spirituale islamica a Bologna: l’imam di TikTok, un influente leader che sta rivoluzionando il modo di condividere la fede tra i giovani.

"Se volete togliere il velo, prima andiamo nelle chiese: anche le suore indossano il velo" Vai su Facebook

L'Imam di Bologna su Tik Tok: Volete togliere il velo? Iniziate dalle suore; Siap: “L’imam tiktoker di Bologna va espulso”; Islam SIAP: Imam Bologna va subito espulso.

"Se volete togliere il velo alle donne allora cominciate dalle suore" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Si legge su msn.com

Imam di Bologna diventa virale su Tiktok per le prediche contro il Natale e il femminismo - Omar Mamdouh guida la moschea Iqraa: il predecessore Zulfiqar Khan era stato espulso per motivi di sicurezza nazionale ... Come scrive today.it