Liliana Resinovich la rabbia di Sebastiano Visintin | ‘Mettetemi le manette così mi lasciate in pace’

Nel cuore di un caso che ha sconvolto l’Italia, le ultime parole di Sebastiano Visintin davanti a La Vita in Diretta rivelano un'anima surriscaldata e carica di rabbia. Dopo lo scontro con Claudio Sterpin, l’amico di Liliana Resinovich, le sue dichiarazioni lasciano intendere un dolore profondo e una richiesta di giustizia. La vicenda di Liliana continua a tenere tutti col fiato sospeso, con domande ancora senza risposta.

Sebastano Visintin dopo lo scontro con Sterpin a La Vita in Diretta: ‘Deve vergognarsi’. Nel corso della trasmissione La Vita in Diretta di martedì 24 giugno, Sebastiano Visintin — marito di Liliana Resinovich, la donna trovata morta il 5 gennaio 2022 in circostanze ancora oggi avvolte nel mistero — ha rilasciato nuove dichiarazioni dopo lo scontro ravvicinato con Claudio Sterpin, l’amico speciale della moglie, davanti al tribunale in occasione dell’incidente probatorio. Visintin: ‘Non ho nulla a che fare con la morte di Liliana’. “Non ho niente a che fare con la morte di Liliana. Se qualcuno ha delle accuse concrete contro di me, sono pronto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Liliana Resinovich, la rabbia di Sebastiano Visintin: ‘Mettetemi le manette, così mi lasciate in pace’

In questa notizia si parla di: visintin - sebastiano - liliana - resinovich

Liliana Resinovich, i legali del marito Sebastiano Visintin: “Stupiscono critiche al tecnico per la frattura” - Gli avvocati di Sebastiano Visintin reagiscono alle critiche mosse al tecnico anatomopatologo Giacomo Molinari, dopo la querela presentata dal fratello di Liliana Resinovich riguardo a una frattura.

"Perché non era solo quel giorno". Liliana Resinovich, la bomba sul marito Sebastiano Visintin: cosa è saltato fuori Vai su Facebook

Translate postLiliana Resinovich, Sterpin: "Il marito Sebastiano Visintin sa che cosa è successo" Vai su X

Liliana Resinovich: oggi le deposizioni di Sterpin/ Blitz di Visintin: Devi portare rispetto; Caso Resinovich, il marito di Liliana Sebastiano Visentin incontra in tribunale Claudio Sterpin; Caso Resinovich, in 5 hard disk del marito Sebastiano Visintin le foto di Liliana con Sterpin: immagini raccolte in 20 anni.

Liliana Resinovich, Sterpin: "Il marito Sebastiano Visintin sa che cosa è successo" - Il vedovo di Liliana Resinovich e l'amico del cuore della donna, insieme per la prima volta nella stessa aula di un tribunale, quello di Trieste, dove ieri, nel corso dell 'incidente probatorio, ... Riporta tg.la7.it

Sterpin accusa il marito di Liliana Resinovich: 'Visintin sa tutto' - A fine giornata Claudio Sterpin, giacca gessata grigio chiaro e cravatta, rimane fermo sulle sue posizioni: Sebastiano Visintin "sa tutto quello che è successo" a Liliana. Secondo ansa.it