Liliana Resinovich Claudio Sterpin | Spero non sia stato Sebastiano Visintin ma sa tutto Uno solo non fa quel lavoro già in 2 è problematico

Il mistero che avvolge la scomparsa di Liliana Resinovich continua a scuotere Trieste, mentre emergono nuovi dubbi e sospetti. Sebastiano Visintin potrebbe essere coinvolto, ma le evidenze suggeriscono che un solo individuo difficilmente avrebbe potuto agire da solo in circostanze così complesse. La verità resta nascosta dietro un intreccio di indizi e supposizioni, lasciando tutti con il fiato sospeso e la speranza di una chiarificazione definitiva.

TRIESTE - «Sebastiano Visintin ha ucciso Liliana Resinovich? Uno solo non fa quel lavoro, lei è stata portata là. Già in due, di notte, è problematico».. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Liliana Resinovich, Claudio Sterpin: «Spero non sia stato Sebastiano Visintin, ma sa tutto. Uno solo non fa quel lavoro, già in 2 è problematico»

In questa notizia si parla di: liliana - resinovich - sebastiano - visintin

Liliana Resinovich, i legali del marito Sebastiano Visintin: “Stupiscono critiche al tecnico per la frattura” - Gli avvocati di Sebastiano Visintin reagiscono alle critiche mosse al tecnico anatomopatologo Giacomo Molinari, dopo la querela presentata dal fratello di Liliana Resinovich riguardo a una frattura.

Liliana Resinovich, Claudio Sterpin: «Sebastiano Visintin se n'è fregato di andarla a cercare, sapeva che non sarebbe tornata. Da sputargli in faccia» Vai su Facebook

Caso Resinovich, Sebastiano Visintin, indagato per l'omicidio della moglie, ha chiesto a Claudio Sterpin 'rispetto per Liliana'. I due si sono incontrati all'esterno del Palazzo di Giustizia #ANSA Vai su X

Hard disk con foto di Liliana Resinovich e Sterpin, il consulente di Visintin: “Non risolvono il caso”; Caso Resinovich, il marito di Liliana Sebastiano Visentin incontra in tribunale Claudio Sterpin; Liliana Resinovich, l'amico Sterpin: «L'ha uccisa il marito? Spero di no, ma sa quello che è successo. Tutti l.

L'infinito caso di Liliana Resinovich. L'amico Sterpin accusa il marito Visintin: "Sa cosa è successo, forse copre qualcuno" - Incidente probatorio durato oltre 5 ore davanti alla Gip Flavia Mangiante per l'86enne, nell'ambito delle indagini sulla morte della donna ... Come scrive huffingtonpost.it

Liliana Resinovich, Claudio Sterpin: «Spero non sia stato Sebastiano Visintin, ma sa tutto. Uno solo non fa quel lavoro, già in 2 è problematico» - Uno solo non fa quel lavoro, lei è stata portata là. Si legge su msn.com