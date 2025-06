Liliana Resinovich Claudio Sterpin parla di Sebastiano Visintin | Quel giorno non era solo

La morte di Liliana Resinovich rimane un mistero avvolto nel silenzio e nella tensione, mentre le parole di Claudio Sterpin e le rivelazioni su Sebastiano Visintin aprono nuove ferite e interrogativi. Quel giorno, non era solo, e la città di Trieste si interroga ancora sul vero volto della verità . La vicenda, intrisa di dolore e sospetti, continua a scuotere l’opinione pubblica, lasciando emergere quanto poco sappiamo davvero.

Il caso che da oltre due anni tiene col fiato sospeso la città di Trieste e l'opinione pubblica nazionale torna nuovamente sotto i riflettori. Una scena quasi surreale si è consumata all'esterno del Palazzo di Giustizia, dove due uomini legati da una storia di dolore e sospetti si sono incrociati, a distanza ravvicinata ma emotivamente inconciliabile. La morte di una donna, Liliana Resinovich, continua ad aleggiare come un enigma irrisolto tra le parole taglienti dell'amico storico e le reazioni contenute del marito, con un'atmosfera che si fa sempre più tesa man mano che si moltiplicano le dichiarazioni pubbliche e le ipotesi investigative.

“Cambg”. Cosa significa l’ultimo messaggio in codice tra Claudio Sterpin e Liliana Resinovich - L’ultimo messaggio tra Claudio Sterpin e Liliana Resinovich nasconde un segreto ancora da svelare. Tra parole in codice, numeri e dialetto triestino, si cela forse una chiave per interpretare l’enigma di questa tragica vicenda.

