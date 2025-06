Liliana Resinovich Claudio Sterpin in incidente probatorio | Diceva che con me realizzava sogno di una vita

Claudio Sterpin rompe il silenzio sull'incidente probatorio, rivelando dettagli sconvolgenti sulla relazione con Liliana Resinovich. Durante l'intervista a Mattino 5, ha ribadito di aver condiviso un sogno di vita con lei, respingendo l'ipotesi del suicidio. La sua testimonianza apre nuove prospettive nel caso, alimentando sospetti e domande senza risposta. Scopriamo insieme cosa emerge da questa ricostruzione esclusiva, che potrebbe cambiare le sorti di questa intricata vicenda.

Claudio Sterpin ha commentato ai microfoni di Mattino 5 l'incidente probatorio al quale ha partecipato nella giornata di ieri, 23 giugno. "Ho detto quello che dico da anni, ho solo ripercorso la nostra storia. Liliana Resinovich non può essersi suicidata, a me diceva che stava coronando il sogno di una vita con me". 🔗 Leggi su Fanpage.it

