Lila Moss il look con mini short e stivali texani è un omaggio allo stile di Kate Moss

Lila Moss conquista il cuore di Parigi con un look che omaggia la leggenda Kate Moss, mescolando grunge e sofisticatezza. Mini short strappati, stivali texani e un tocco modernissimo da giovane generazione si fondono in un outfit che incarna il fascino senza tempo e l’energia di oggi. Questo stile, perfettamente equilibrato tra passato e presente, promette di diventare un must-have per chi desidera distinguersi con classe e personalità , lasciando già ...

Un party firmato Beyoncé a Parigi, l’ultimo show della Cowboy Carter Tour, una pioggia di ospiti stellari e poi lei: Lila Moss, che entra in scena con un look da cowgirl urbana che sembra preso in prestito direttamente dal guardaroba della madre. Mini short strappati, stivali texani, canotta nera e borsa muccata: è la perfetta incarnazione dello stile grunge-chic che ha reso iconica Kate Moss. Ma con un tocco Gen Z che la rende già inconfondibile. Lila Moss, il look è un omaggio allo stile di Kate Moss. Lila, 22 anni e già musa di molte maison – da Miu Miu a Richard Quinn – ha scelto un look semplice, ma studiato fin nei dettagli. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Lila Moss, il look con mini short e stivali texani è un omaggio allo stile di Kate Moss

