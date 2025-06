L’Idf apre il fuoco sulle persone in attesa di aiuti a Gaza | quasi 50 morti in 24 ore L’Onu | Fame usata come arma

La situazione a Gaza si fa sempre più drammatica: quasi 50 civili uccisi in sole 24 ore mentre attendevano aiuti umanitari. Le forze israeliane aprono il fuoco sui civili, trasformando la fame e la sofferenza in armi di guerra. È un'ingiustizia che non può passare inosservata: il mondo deve agire per fermare questa spirale di violenza e sofferenza.

Quasi 50 persone nelle ultime 24 ore sono state uccise a Gaza mentre erano in attesa di ricevere aiuti nel Sud della Striscia. Ad aprire il fuoco, secondo quanto riferisce la Protezione civile di Gaza, sono state le forze armate israeliane. Le persone sono state falcidiate in due diversi episodi. "Le forze israeliane hanno preso di mira raduni di civili vicino alle aree di Al-Alam e Al-Shakoush con proiettili e colpi di tank – spiega la Protezione civile della Striscia – mentre cercavano di raggiungere un centro di assistenza nel nord-ovest di Rafah, a circa due chilometri da un punto di distribuzione di aiuti sostenuto dagli Usa ".

