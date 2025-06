Libia Tajani | Stabilità del Mediterraneo fondamentale

Libia Tajani, con fermezza e visione strategica, sottolinea l’importanza della stabilità nel Mediterraneo come chiave per garantire sicurezza e cooperazione nella regione. In un contesto europeo delicato, il ministro ricorda che i flussi migratori devono essere gestiti senza creare tensioni o problemi, promuovendo un dialogo costruttivo tra le nazioni. La sfida è grande, ma l’obiettivo è chiaro: un Mediterraneo più stabile e sicuro per tutti. Continua a leggere.

«I flussi migratori non siano utilizzati per creare problemi». Lo ha dichiarato il ministro italiano da Bruxelles a margine del Consiglio affari esteri della Ue. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Libia, Tajani: «Stabilità del Mediterraneo fondamentale»

