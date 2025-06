Libano il generale Diodato Abagnara al comando dei caschi blu

Il Libano si affida ancora una volta all’esperienza e alla leadership del generale Diodato Abagnara, che ha assunto il comando dei circa 10.000 caschi blu di Unifil al confine con Israele. Con una carriera consolidata nel Paese dei Cedri e un ruolo chiave nel Comitato tecnico militare, Abagnara porta con sé competenza e determinazione in uno dei fronti più instabili degli ultimi anni. La sua leadership sarà fondamentale per garantire stabilità e sicurezza nella regione.

Il generale Diodato Abagnara ha preso il comando dei quasi 10 mila caschi blu impegnati nella missione Unifil al confine tra Libano e Israele. La responsabilità è passata, quindi, all'Italia, in uno dei fronti più caldi degli ultimi dieci anni. Abagnara ha già guidato il contingente italiano nel Paese dei Cedri nel 2018 e dall'estate 2024 ha gestito il Comitato tecnico militare per il Libano. Quest'ultimo è stato creato da un pool di nazioni occidentali per addestrare ed equipaggiare le forze armate di Beirut. Il generale ha affermato: «Continueremo a lavorare per la pace e la stabilità». Il generale: «Stabilità fragile».

Antonio Guterres nomina il Generale Diodato Abagnara nuovo Comandante di UNIFIL in Libano

