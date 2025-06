L’IA dopo di noi e la terapia della dignità

Domani si apre a Milano la prima edizione di “Le Civiche Fest 2025”, un festival che celebra l’arte, il cinema e la cultura delle Scuole Civiche di Fondazione Milano. Nella splendida cornice della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, verranno presentate due opere innovative, “Epitaph 2048” e “Il tempo che...”, testimonianze di creatività e talento pronti a stupire il pubblico. Un evento imperdibile per gli appassionati di arte e cultura.

Parte domani nella sede della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti (viale Fulvio Testi 121) "Visioni Espanse", rassegna che inaugura la prima edizione di "Le Civiche Fest 2025", il festival che riunisce per la prima volta in un unico palinsesto diverse iniziative culturali e performative realizzate dalle quattro Scuole Civiche di Fondazione Milano. In mostra le due opere più recenti realizzate dalla Scuola: "Epitaph 2048" e "Il tempo che resta". La prima è un' installazione interattiva che si interroga sul destino dei nostri dati dopo la morte, e che invita il pubblico a confrontarsi con un ipotetico strumento di IA in grado di decidere sulla loro conservazione o cancellazione.

