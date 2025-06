L' Hotel Milano Scala chiuso all’improvviso cosa c' è dietro lo stop dell' albergo che aveva vinto lo show tv 4 Hotel di Bruno Barbieri

L'Hotel Milano Scala, simbolo di eleganza nel cuore di Milano e premiato da Bruno Barbieri come il miglior hotel, ha improvvisamente chiuso i battenti. La decisione ha sorpreso clienti e staff, lasciando dietro di sé domande senza risposta. Dietro questa inattesa scomparsa si celano questioni di natura economica e strategica legate alla recente cessione della struttura a una società immobiliare. Ma cosa si nasconde realmente dietro questa scelta inaspettata?

Milano, 24 giugno 2025 – L’albergo nel cuore di Milano era stato ceduto nei mesi scorsi dagli ex proprietari, la Capoberta Srl, a una societĂ immobiliare. Mesi di preoccupazione sul futuro fino a quando, ieri, i dipendenti hanno trovato le porte chiuse. Ha interrotto l’attivitĂ l’ Hotel Milano Scala, prestigiosa struttura ricettiva in via dell’Orso 7, zona Brera, che lo chef Bruno Barbieri aveva insignito del titolo di “ migliore hotel del capoluogo lombardo” in una puntata della trasmissione Sky 4 hotel. Milano 24062025 Hotel Milano Scala Via dell Orso foto ANSA SALMOIRAGO Spada di Damocle . Una chiusura – non legata a una flessione del mercato, perchĂ© Milano continua a macinare numeri record di turisti – che rischia adesso di lasciare senza lavoro 30 dipendenti (24 a tempo indeterminato e 6 a termine) sospesi senza preavviso e destinati al licenziamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it