L’hanno venduta Chiara Ferragni e Fedez 13 milioni di euro per una proprietà a loro molto cara

Chiara Ferragni e Fedez, icone del fashion e del lifestyle, hanno ceduto per 13 milioni di euro la loro amata Villa Matilda sul Lago di Como, un’oasi di eleganza e ricordi personali. La residenza, battezzata in onore della cagnolina di Chiara, rappresenta un capitolo speciale delle loro vite, ora concluso. Ma cosa ci riserva il futuro per questa dimora da sogno? Solo il tempo potrà svelarlo.

Da tempo si rincorrevano voci insistenti sulla vendita di Villa Matilda, l’elegante residenza sul Lago di Como che Chiara Ferragni e Fedez avevano acquistato e ristrutturato seguendo il loro personale gusto, o forse, più specificatamente, quello della celebre imprenditrice digitale. La dimora, ribattezzata in memoria della cagnolina di Chiara, Matilda, scomparsa il 28 luglio 2023 all’età di 13 anni, è stata per pochi mesi il rifugio esclusivo della coppia e delle rispettive famiglie, prima di essere messa ufficialmente sul mercato. Gabriele Parpiglia ha rivelato nella sua newsletter l’attesa notizia, confermando che la trattativa per la vendita della prestigiosa proprietà si sarebbe conclusa di recente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

