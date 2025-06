L’ex Maresciallo Marchetto | Le indagini a Garlasco non sono state fatte a 360° Ora emerge ciò che sostenevo

L’ex maresciallo Marchetto, protagonista delle prime indagini sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, rivela sorprendenti dettagli: le indagini non sono state condotte in modo completo e approfondito come si pensava. Ora emerge con chiarezza ciò che lui stesso aveva sostenuto fin dall’inizio, sollevando nuove questioni sul caso. È un racconto che potrebbe cambiare per sempre la percezione di questo drammatico delitto.

Delitto Poggi, l’ex maresciallo Franco Marchetto: “Feci indagini sulle Cappa, ma mi fermarono” - L’ex maresciallo Franco Marchetto, coinvolto nelle indagini sul Delitto Poggi, torna a parlare per chiarire la sua posizione.

GARLASCO: A FARWEST PER LA PRIMA VOLTA PARLA L’EX MARESCIALLO PENNINI, LA VERITÀ SULLE PRIME INDAGINI. LA FALSA PISTA DEI SUICIDI E LE ACCUSE A MARCHETTO. “il carabiniere fu il primo a fotografare il corpo di Chiara Poggi”.“So Vai su Facebook

Delitto Chiara Poggi: Esclusiva #farwest. Stasera parla per la prima volta il connello Gennaro Cassese, all’epoca del delitto di Chiara Poggi, capo della compagnia di Vigevano accusato dall’ex maresciallo dei carabinieri MARCHETTO di avere depistato le i Vai su X

Garlasco, Marchetto sui sospetti dopo la testimonianza ritrattata da Muschitta: Minacciato o soldi ricevuti; Garlasco, l'ex maresciallo Francesco Marchetto: «Alberto Stasi è innocente, volevo indagare su altri e mi hann; L'ex maresciallo di Garlasco Francesco Marchetto.

