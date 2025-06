L’Europa nella guerra tra Israele e Iran | un’occasione persa per dimostrare presenza e distinzione

L'Europa ha avuto un'opportunità unica di dimostrare presenza e distinzione nel contesto del conflitto tra Israele e Iran. Sebbene questa guerra non riguardasse direttamente il continente, le sue ripercussioni avrebbero potuto mettere a dura prova la stabilità europea, con conseguenze devastanti come l'aumento del prezzo del petrolio e la crisi finanziaria. Un'occasione perduta per affermare il ruolo strategico dell'Europa nel panorama globale.

Sebbene la guerra tra Iran e Israele non riguardasse l’Europa né militarmente né esistenzialmente, se fosse continuata e si fosse sviluppata, le sue ripercussioni avrebbero raggiunto i paesi europei, a causa delle conseguenze catastrofiche che si sarebbero verificate se l’Iran avesse chiuso lo Stretto di Hormuz, e il prezzo del barile di petrolio sarebbe aumentato significativamente. La situazione sarebbe stata aggravata dalla crisi finanziaria che questi paesi stanno attraversando, oltre al debole ruolo europeo nell’influenzare guerre e crisi in Medio Oriente e alla mancanza di una forte volontà di svolgere un ruolo forte che imponga un equilibrio con lo stato influente nella regione, ovvero gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Follow.it © Follow.it - L’Europa nella guerra tra Israele e Iran: un’occasione persa per dimostrare presenza e distinzione

