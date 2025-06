L' euro è in rialzo sul dollaro torna sopra 1,16

L'euro torna a rafforzarsi sul dollaro, superando quota 1,16 grazie alle ultime notizie provenienti dagli Stati Uniti. La ripresa si deve alle parole di Michelle Bowman, vicepresidente della Fed, che ha aperto alla possibilità di un taglio dei tassi di interesse, alimentando le speranze di una politica monetaria più accomodante. In questo scenario, l’euro si mostra stabile, ma il cambio con lo yen resta su livelli più bassi, segnando un calo.

L'euro è ancora in rialzo sul dollaro confermando questa mattina l'andamento registrato alla chiusura di ieri sera dopo che Michelle Bowman, vicepresidente della Fed con la responsabilità per la supervisione, ha aperto ad un possibile taglio dei tassi di interesse statunitensi. La moneta unica guadagna lo 0,26% tornando sopra 1,16 dollari (1,1608). Di tutt'altro tenore il cambio con lo yen, in calo dello 0,38% a 168,56.

Il gas apre in lieve rialzo sopra 35 euro al Ttf di Amsterdam - Il mercato del gas naturale registra un'apertura in lieve rialzo sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future per il mese di giugno mostrano un incremento dello 0,36%, attestandosi a 35,17 euro al MWh, segnalando una lieve ripresa dei prezzi in un contesto di crescente attenzione sulle dinamiche energetiche europee.

Nonostante tensioni geopolitiche e dati deboli, i mercati chiudono positivi. Tassi in calo, #euro sopra 1,14. Brillano le materie prime: #oro, #argento, #rame e #petrolio in rialzo, sostenuti da #dollaro debole e problemi di offerta.

Apertura in ribasso per i listini europei, in linea con le attese degli analisti, dopo un weekend ad alta tensione geopolitica. Gli attacchi aerei statunitensi contro siti nucleari iraniani hanno alimentato l'incertezza sui mercati, con l'unica eccezione positiva rappres

