Lettera appello alla sindaca | Contro guerra e genocidio a Gaza fermiamo i Fuochi di San Giovanni

Gentile Sindaca Funaro, cara Presidente Collesei, oggi più che mai, il nostro sguardo deve rivolgersi a Gaza, teatro di una tragedia umanitaria senza precedenti. La richiesta è semplice ma urgente: fermare i Fuochi di San Giovanni e fermare, insieme, ogni violenza e genocidio. È nostro dovere civico e umano alzare la voce contro ogni guerra, affinché pace e giustizia prevalgano. Per un futuro di speranza, è il momento di agire.

Fermare i Fochi di San Giovanni, un messaggio potente per portare l'attenzione di massa sulla strage che sta avvenendo in Palestina, a Gaza in particolare. A chiederlo, in una lettera in alla sindaca Sara Funaro e alla presidente della commissione Pace di Palazzo Vecchio Stefania Collesei, sono.

Susan Sarandon e Mike Leigh e oltre 600 personalità firmano una lettera aperta che chiede alla BBC di trasmettere il documentario sui medici di Gaza - Susan Sarandon, Mike Leigh e oltre 600 personalità di spicco hanno firmato una lettera aperta per chiedere alla BBC di trasmettere il documentario "Gaza: Medics Under Fire".

Una marea umana si è riversata oggi in piazza San Giovanni, a Roma, per chiedere di fermare il genocidio a Gaza. 300.000 persone. Sono tantissime, alla faccia di chi parlava di flop, di fallimento, i miserabili che accusavano addirittura di fare solo propagand Vai su Facebook

