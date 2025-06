L' esplosione al mercato di Gela con due vittime e decine di feriti | chiesta condanna per ambulante di Grotte

Una tragedia scuote Gela: un'esplosione nel mercato ha causato due morti e decine di feriti, portando alla richiesta di condanna per un ambulante di Grotte. Un episodio che ha scosso la comunitĂ e sollevato inquietanti questioni sulla sicurezza nei luoghi di aggregazione. La procura chiede ora otto anni e sei mesi di reclusione per l'uomo, accusato di aver provocato questa tragica esplosione. La giustizia farĂ il suo corso.

