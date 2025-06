L’esperto risponde Pensione e flat tax greca come funziona per gli ex dipendenti pubblici

Se sei un ex dipendente pubblico italiano residente in Grecia, ti starai chiedendo come funziona la tassazione della tua pensione e la flat tax greca. La questione è complessa ma cruciale per proteggere i tuoi diritti e ottimizzare il carico fiscale. In questo articolo, analizzeremo nel dettaglio le normative vigenti, le convenzioni internazionali e le strategie per una gestione efficace della tua situazione fiscale. Scopriamo insieme cosa puoi fare per evitare sorprese e tutelare i tuoi risparmi.

Un lettore ci pone il seguente quesito: Sono un cittadino italiano e solo cittadino italiano, ex dipendente pubblico (Ministero Esteri). Dal pensionamento (febbraio 2012) mi sono trasferito in Grecia e mi sono iscritto all'AIRE. Ora l'ufficio delle Finanze a Creta dove risiedo mi chiede la tassazione della pensione e mi ha bloccato parte del mio conto bancario. Se ho ben interpretato gli articoli 18 e 19 della Convenzione in oggetto la mia pensione deve essere tassata solo nello stato che la eroga, cioè l'Italia. Sarei grato per l'indicazione di ogni evento utile per una risposta all'autorità fiscale greca.

