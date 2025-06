L’errore fatale | identificato Il topo d’auto fuggiasco aveva lasciato cellulare e portafogli sulla Volante

L’errore fatale: il topo d’auto scappato, dimentico di cellulare e portafogli sulla volante, si è lasciato scovare facilmente. Ventisei anni, di origine marocchina e residente nel Bolognese, è il protagonista di un episodio che ha fatto il giro del web dopo aver sfondato il finestrino di una volante a Marina di Ravenna e dileguarsi. La sua ingenuità ha tradito la fuga: ecco come è stato rimesso in gabbia.

Ventisei anni, di origine marocchina, con ultima dimora conosciuta nel Bolognese. È lui il "campione" che nella notte tra venerdì e sabato a Marina di Ravenna è riuscito a sfondare il finestrino di una Volante e a scappare. Una "impresa" che ha fatto il giro del web grazie a un video, subito diventato virale, pubblicato sul gruppo Facebook "Welcome to Favelas". I poliziotti lo hanno identificato immediatamente anche perché il nostro, nella foga di dileguarsi, ha dimenticato nell'auto sia il suo cellulare che il portafogli: peraltro dentro c'era una carta carburante non sua: e così oltre ai danneggiamenti aggravati, è stato denunciato a piede libero anche per ricettazione.