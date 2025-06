L’eredità di Arnaldo Pomodoro | Arrivò in una Milano bombardata e restò Le sue volontà? Non museificate il mio studio

L’eredità di Arnaldo Pomodoro, un gigante della scultura italiana, si distingue per la sua forza e il suo spirito indomito. Arrivato in una Milano bombardata, il suo lavoro ha sfidato il tempo, rimanendo sempre vivo nelle sue volontà non museificate. Nipote e custode della memoria, Carlotta Montebello ricorda un uomo rigoroso e visionario, capace di trasformare le sfide in capolavori immortali. L’eredità di Pomodoro continuerà a ispirare e a vivere attraverso le sue opere e il suo esempio.

MILANO – “Riservatissimo nella sua sfera personale. Rigoroso. Quando ho cominciato a lavorare con lui ho smesso di chiamarlo zio: era Arnaldo. Un visionario”. Carlotta Montebello, nipote di Arnaldo Pomodoro, dirige la Fondazione che il maestro ha creato “quando aveva 69 anni ed era ancora un giovanotto”. A lei l’arduo compito di annunciare la scomparsa dello scultore, alla vigilia del suo 99esimo compleanno. Il primo ricordo, da nipote. “Aveva un profondo legame con la famiglia e con sua sorella Teresa, mia madre. Ma lo ha sempre tenuto riservato, come per proteggerlo. Tant’è che a differenza di molti artisti che decidono di lasciare una comunicazione ufficiale per il “dopo di loro”, ha passato lo scettro per dirigere la sua fondazione senza annunci pubblici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’eredità di Arnaldo Pomodoro: “Arrivò in una Milano bombardata e restò”. Le sue volontà? “Non museificate il mio studio”

