Leoni Juventus il giovane centrale difensivo è un obiettivo di quella big | affonderà il colpo sul classe 2006 solo in un caso…Le ultimissisime novità che rischiano di mettere fuori gioco i bianconeri

Il futuro di Giovanni Leoni, promettente centrale difensivo classe 2006, si fa sempre più incerto nel mondo Juventus. I rumors parlano di un possibile trasferimento verso una big rivale, mettendo a rischio il suo percorso con i bianconeri. Mentre la società valuta le ultime mosse di mercato, cresce l’attesa per scoprire se il giovane talento continuerà a vestire la maglia juventina o se dovrà cambiare rotta. La prossima mossa potrebbe decidere le sorti di Leoni e del suo cammino professionale.

Leoni Juventus, il classe 2006 prende la strada verso quel club rivale ai bianconeri: le ultimissime novità sul suo futuro. La Juventus rischia di dover depennare dalla lista anche un altro nome. Questa volta non ha nulla a che fare con l’attacco, come dimostra la situazione legata a Nikola Krstovic. Il nome che può allontanarsi definitivamente dai radar della Vecchia Signora è quello di Giovanni Leoni. Da questo punto di vista, Daniele Longo è stato molto chiaro: attraverso il suo profilo X, il giornalista di calciomercato.com, ha evidenziato come il classe 2006 sia il primo nome sulla lista del Milan. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com