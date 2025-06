Leoni Juventus i bianconeri provano a superare Inter e Milan! Svelato il piano della dirigenza per il difensore classe 2006 Novità

Leoni Juventus, il giovane talento classe 2006 che sta facendo scalpore nel calcio italiano, è al centro di una vera e propria battaglia di mercato tra le big di Serie A. La società bianconera sta studiando un piano strategico per superare Inter e Milan e assicurarsi le sue prestazioni. La sfida si fa sempre più intensa, ma il futuro di questo promettente difensore potrebbe riscrivere la gerarchia del calcio giovanile italiano.

Leoni Juventus, si muove anche la società bianconera: novità sul futuro del difensore classe 2006 seguito dalle due milanesi. Secondo quanto riferito da Giovanni Albanese su X, la Juventus starebbe provando a superare la concorrenza di Milan e Inter per Leoni provando a blindare già in questa sessione di calciomercato il difensore classe 2006 del Parma. È bagarre tra le big della Serie A, ma il piano della Juve a differenza degli altri club è di prospettiva. La nuova dirigenza prova a muoversi in anticipo. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Leoni Juventus, i bianconeri provano a superare Inter e Milan! Svelato il piano della dirigenza per il difensore classe 2006. Novità

In questa notizia si parla di: difensore - juventus - classe - leoni

Comuzzo Juventus: la Fiorentina blinda il difensore! Annuncio ufficiale del club viola sul futuro del classe 2005. Il comunicato e tutti i dettagli - La Fiorentina ha ufficialmente blindato il giovane difensore classe 2005, Comuzzo, rinnovando il suo contratto fino al 2029 con un’opzione.

Il #Milan punta forte su Giovanni #Leoni. Contatti con gli agenti del difensore italiano classe 2006 del Parma. #Tare lo considera tra i primi obiettivi per rinforzare la difesa. Milan Nel Cuore Vai su Facebook

La #Juve segue Giovanni #Leoni, difensore classe 2006 del #Parma Il calciatore piace ai bianconeri che vorrebbero acquistare nuovi calcolatori italiani. A riportarlo è Gianluca Di Marzio Tutti gli ultimi aggiornamenti nel primo commento Vai su X

Leoni Juventus, il difensore è la prima scelta di quel club; Parma: quanto è costato Leoni, il giovane difensore protagonista contro la Juve; Giovanni Leoni brilla in Parma-Juve, chi è il 18enne che ha annullato Vlahovic e Kolo Muani: È un mostro.

Leoni Juventus, i bianconeri provano a superare Inter e Milan! Svelato il piano della dirigenza per il difensore classe 2006. Novità - Secondo quanto riferito da Giovanni Albanese su X, la Juventus starebbe provando a superare la concorrenza di Milan e Inter per Leoni provando a blindare già in questa sessione di calciomercato il ... Lo riporta juventusnews24.com

Eurosport - Leoni richiestissimo: interessi anche dall'estero - Accostato anche alla Juventus in chiave mercato, Giovanni Leoni, difensore centrale classe 2006 del Parma, avrebbe attratto l'interesse non solo delle big di Serie A, ma anche di diversi ... tuttojuve.com scrive