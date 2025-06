Leoni Juve è il primo nome di questa rivale! La trattativa si scalda | ecco la posizione dei bianconeri Ultime

Il calciomercato si infiamma con il nome di Leoni, protagonista di un’estate di grandi sussulti tra le rivali della Juventus. Tra trattative e strategie di mercato, i bianconeri si preparano a sfidare le concorrenti più agguerrite, come Milan e Inter, per assicurarsi il talento del Parma. La sfida è aperta: chi avrà la meglio su questo affare cruciale? Restate sintonizzati per scoprire gli sviluppi più recenti.

Leoni Juve, è il primo nome di questa rivale: gli ultimi aggiornamenti sul possibile affare per il calciatore del Parma. Tra i difensori accostati al calciomercato Juve c’è Leoni, calciatore del Parma fortemente accostato al Milan. Gli aggiornamenti di Luca Marchetti a Sky Sport. PAROLE – «Il Milan su tutte, è quella più “agguerrita”. Leoni è il primo nome nella testa di Tare. Su Leoni c’è anche l’Inter, che lo sta seguendo da diverso tempo, e sicuramente anche la Juventus. Oggi la squadra che avvertiamo essere più calda su Leoni è il Milan». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Leoni Juve, è il primo nome di questa rivale! La trattativa si scalda: ecco la posizione dei bianconeri. Ultime

In questa notizia si parla di: juve - leoni - primo - nome

Calciomercato Juve, occhi puntati in casa Bologna: può arrivare da lì il primo grande colpo dell’estate 2025! Il nome - Il calciomercato della Juventus si concentra sul Bologna: potrebbe arrivare da lì il primo grande colpo dell'estate 2025.

La #Juventus si muove per le fasce e sui centrali. Nel primo caso piacciono #Dodô (destro) e #Gutierrez (mancino). Come centrale di difesa, il nome forte di queste ore è #Balerdi del #Marsiglia. Occhi anche su #Coppola e #Leoni. [@CorSport] Vai su X

Marco Silva, attuale tecnico del Fulham, è il nome che sta circolando in queste ore per la panchina della Juve A confermarlo è anche il giornalista di TMW Marco Conterio, secondo cui l'allenatore sarebbe stato proposto da Jorge Mendes #Juve #SpazioJ - facebook.com Vai su Facebook

La presenza di Allegri e la carta Colombo: il piano del Milan per arrivare a Leoni prima di Juve e Inter; Leoni ha convinto la Juve per tre motivi, ma attenzione all'inserimento dell'Inter; Tudor e quella frase dopo la Lazio che sa di manifesto: una Juve da Leoni, tutti i nomi in lista.

Leoni Juve, è il primo nome di questa rivale! La trattativa si scalda: ecco la posizione dei bianconeri. Ultime - Leoni Juve, è il primo nome di questa rivale: gli ultimi aggiornamenti sul possibile affare per il calciatore del Parma Tra i difensori accostati al calciomercato Juve c’è Leoni, calciatore del Parma ... Lo riporta juventusnews24.com

Leoni Juventus, i bianconeri provano a superare Inter e Milan! Svelato il piano della dirigenza per il difensore classe 2006. Novità - Leoni Juventus, si muove anche la società bianconera: novità sul futuro del difensore classe 2006 seguito dalle due milanesi Secondo quanto riferito da Giovanni Albanese su X, la Juventus starebbe pro ... juventusnews24.com scrive