Leoni Inter ora il Milan può accelerare | rischio beffa nel derby di mercato la situazione

Il mercato estivo si infiamma: mentre il Milan accelera per Giovanni Leoni, il rischio di beffa nel derby di mercato si fa sempre più concreto. Il giovane difensore del Parma sta attirando l’interesse di grandi club italiani e non, mettendo a dura prova la strategia dei nerazzurri e dei rossoneri. La situazione è in fermento e le sorprese sono dietro l’angolo: quale sarà il colpo vincente? Restate sintonizzati per gli aggiornamenti più recenti.

Leoni Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale del Parma nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. Secondo quanto riportato da Daniele Longo di calciomercato.com, il Milan è pronto a muoversi con decisione su Giovanni Leoni nel caso in cui uno dei difensori in rosa dovesse partire. Il giovane centrale italiano, che piace molto anche a Massimiliano Allegri, ha attirato l'attenzione di diversi top club, ma non è solo il Milan a seguirlo con interesse. Anche l' Inter è sulle tracce di Leoni, considerato un profilo perfettamente in linea con la strategia nerazzurra di ringiovanimento della rosa.

L'#Inter si sta defilando per Giovanni #Leoni. Strada spianata per il #Milan che ora deve accelerare per chiudere l'affare. Sarà formalizzata una nuova offerta da circa €20M+bonus #ACMilan #Calciomercato #transfers. [@NicoRossonero84] Vai su X

SachaTavolieri (SkySportCH) - Frattesi vuole lasciare l’Inter! Incaricato l’entourage di iniziare le discussioni con club interessati per accelerare la sua partenza. Priorità alla SerieA, con il Napoli che insiste, interesse anche di Atletico e United, valutazione 35 ml Vai su Facebook

