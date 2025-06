leonardo fabbri scalda i motori verso la coppa europa e vince a ostrava davanti a zane weir

Leonardo Fabbri si prepara a conquistare la Coppa Europa con una vittoria di prestigio a Ostrava, dove ha dominato davanti a Zane Weir nel Golden Spike, tappa Gold del Continental Tour. Con queste prestazioni di alto livello, l’atletica italiana si avvicina con entusiasmo agli Europei a squadre di Madrid, in programma da giovedì 26 a domenica 29 giugno, rafforzando le ambizioni di medaglie e successi internazionali.

Buone notizie in chiave azzurra nel getto del peso maschile a ridosso degli Europei a squadre di Madrid (in programma da giovedì 26 a domenica 29 giugno), con Leonardo Fabbri e Zane Weir che hanno occupato le prime due posizioni nel prestigioso Golden Spike di Ostrava, valevole come tappa Gold del Continental Tour di atletica. Fabbri, campione continentale a Roma 2024 e selezionato dall’Italia per la Coppa Europa, ha trionfato nel prestigioso meeting ceco grazie ad un solido quinto lancio da 21.70 metri in una serie tutto sommato interessante in cui si è spinto altre tre volte oltre i 21 (21.00, 21. 🔗 Leggi su Oasport.it