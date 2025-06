Leggete cosa c’è scritto Telefono di Trump | spunta il messaggio shock sulla Nato è polemica!

In un contesto di crescente tensione internazionale, le recenti dichiarazioni di Donald Trump hanno scosso gli scenari geopolitici. Mentre si dirigeva verso il vertice NATO a L’Aia, il presidente ha lanciato pesanti accuse contro Iran e Israele, sottolineando il fallimento del cessate il fuoco. La sua rabbia e i messaggi shock lasciano presagire un clima ancora più turbolento: Trump ha...

In un clima di forte tensione internazionale, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha lasciato la Casa Bianca diretto verso il vertice della Nato a L'Aia, visibilmente irritato per il rapido fallimento del cessate il fuoco tra Iran e Israele. Salito sull'Air Force One, ha attaccato duramente i due Paesi: "Non sanno cosa c. stanno facendo", riferendosi alle accuse reciproche di aver violato la tregua poco dopo il suo annuncio. Trump ha definito questo scontro "la guerra dei 12 giorni", un conflitto lampo che ha scosso l'intera regione. L'accordo di cessazione delle ostilità, mediato dagli Stati Uniti, sembrava un fragile segnale di pace.

“Leggete cosa c’è scritto”. Guerra Iran-Israele, spunta il messaggio arrivato al telefono di Trump - In un clima di tensione crescente tra Iran e Israele, il mondo osserva con apprensione gli sviluppi della crisi.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è detto "non contento" per le violazioni del cessate il fuoco da parte di Israele e Iran. Parlando con i giornalisti prima di decollare per L'Aja, dove parteciperà al summit della Nato, il capo della Casa Bianca ha sotto

Eccolo il bellissimo editoriale, come sempre , del direttore di #Libero e amico @Capezzone :" La delicata sfida di Trump , a cosa punta e cosa rischia. Da leggere sicuramente. Complimenti e ciao , Daniele. Comunque secondo me rischia molto, in ogni caso.

Furia Trump contro Israele e Iran per la tregua violata: «Combattono da così tanto tempo che non; Trump, il più lungo discorso sullo stato dell'Unione: Zelensky vuole trattare - Usa, Trump abolirà Dipartimento dell'Istruzione; Media: no Usa a risoluzione Onu contro ‘l’aggressione russa’. Verso sanzioni più leggere a Mosca. Zelensky vede Kellog: ‘Pronto a un accordo con Trump’.

