Legge sul fine vita una scelta ingiusta

Nella bozza del testo proposta dalla maggioranza un comitato etico di nomina governativa e rassicurazioni ai movimenti pro vita. 🔗 Leggi su Lastampa.it ¬© Lastampa.it - Legge sul fine vita, una scelta ingiusta

Il Governo impugna la legge della Toscana sul fine vita. Ira delle opposizioni, "è codardia" - Il governo ha deciso di impugnare la legge toscana sul fine vita, scatenando l'ira delle opposizioni che la definiscono una scelta "codarda" e "ipocrita".

La scelta della maggioranza di bocciare la legge sul fine vita è in aperto conflitto con le scelte e le leggi che la maggioranza fa

Translate postMa quale ‚Äúfine vita‚ÄĚ? Oggi arriva in Senato la Legge ‚ÄúVia Crucis‚ÄĚ voluta dal Governo. Diciamo No ad una legge scritta col Vaticano in barba al principio di laicit√† dello Stato. Diciamo No ad una legge che tiene fuori il Sistema sanitario nazionale d

Cdm impugna la legge sul fine vita della Toscana. Schlein: ‚ÄúScelta ipocrita, cinica e codarda‚ÄĚ; Le opposizioni attaccano dopo il no al fine vita: Dal centrodestra una scelta ideologica, scritta una brutta pagina di politica; Abbiamo depositato in Cassazione una proposta di legge per legalizzare tutte le scelte di Fine vita.

Fine vita con dolore. In arrivo il ddl secondo lo Stato etico di Meloni - Almeno stando alle bozze del ddl sul suicidio medicalmente assistito, atteso in Aula al Senato il 17 luglio, c ... Da ilmanifesto.it

Fine vita, il senatore del Pd Bazoli: ‚ÄúSbagliato un comitato scelto dal premier‚ÄĚ - «Anche nella maggioranza si sono resi conto che la bozza sul fine vita necessita di molte correzioni. Come scrive repubblica.it