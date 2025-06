Legato e intrappolato per 16 ore in un pozzo choc in Italia | il motivo folle

Una vicenda sconvolgente scuote la piccola comunità di San Severo, dove un uomo ha legato e intrappolato un’altra persona in un pozzo di 20 metri per 16 ore. Una scena di violenza estrema che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche se non fosse stato per l’intervento delle forze dell’ordine. Un episodio che lascia senza parole e solleva inquietanti domande sul motivo folle dietro questa terribile azione.

In una vicenda che ha scosso profondamente la comunità di San Severo, un uomo di 38 anni è stato condannato a sei anni di detenzione per tentato omicidio e sequestro di persona. L'accusato ha infatti spinto la sua vittima, con mani e piedi legati, in un pozzo profondo 20 metri, rischiando così di trasformare un atto di violenza in una tragedia. Il rifiuto di un prestito scatena la vendetta. I fatti risalgono alla notte del 2 marzo 2022, quando un 41enne si è rifiutato di consegnare una somma di denaro. Per vendetta, è stato gettato in un pozzo pieno d'acqua situato nella zona rurale della contrada Sterpanone, nelle campagne di San Severo, provincia di Foggia.

