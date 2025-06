Legambiente e Città fresche campagna nazionale contro povertà climatica

In un’estate di ondate di caldo sempre più oppressive, Legambiente dà il via a “Città fresche”, una campagna nazionale per combattere la povertà climatica che colpisce le aree urbane. Obiettivo: sensibilizzare e promuovere azioni concrete per rendere le città più vivibili e resilienti. È il momento di agire insieme per un futuro più fresco e sostenibile.

Sulle ondate di caldo che si abbattono nelle città, Legambiente lancia da Roma la campagna nazionale contro la povertà climatica. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Legambiente e “Città fresche”, campagna nazionale contro povertà climatica

