L’Effetto Nicholas è svanito | donazione di organi in calo 30 anni dopo il caso Green

L’effetto Nicholas Green, che ha acceso i riflettori sulla donazione di organi oltre 30 anni fa, sembra svanito nel tempo, con un calo del 30% nelle donazioni. Tuttavia, il caso di Nicholas e il messaggio dei suoi genitori, Reginald e Margaret Green, restano più attuali che mai. È il momento di riflettere sull’importanza di donare e di ricordare come, grazie a questo gesto, si possano salvare fino a sette vite.

Sono passati più di 30 anni. Ma mai come oggi il messaggio lanciato da Reginald e Margaret Green è attuale. Mai come oggi la tragedia dell’uccisione – sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria – del piccolo Nicholas Green è cruciale per tornare a parlare di donazione di organi. Mai come oggi spiegare perché donare i propri organi e salvare fino a sette vite è fondamentale. Mai come oggi perché proprio i primi tre mesi del 2025 hanno fatto segnare un record negativo: ben il 40% delle 950mila persone che hanno rinnovato la carta d’identità in Italia, ha deciso di opporsi alla donazione degli organi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - L’Effetto Nicholas è svanito: donazione di organi in calo 30 anni dopo il caso Green

