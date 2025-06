L’edicola chiude i battenti | L’impegno è troppo Ma è stato meraviglioso

L’edicola di corso Mazzini, cuore pulsante della comunità e testimone di tanti ricordi, chiude i battenti dopo anni di servizio. Un gesto di affetto e nostalgia, accompagnato da un murales dedicato al Pavia calcio, testimonianza di passioni condivise. Con il 30 giugno si spegnerà una piccola grande storia, lasciando un segno indelebile nei cuori di chi l’ha vissuta. È stato un onore servire questa comunità, e i ricordi resteranno vivi per sempre.

Un foglio collocato tra i giornali e i giochi per i bambini per far sapere ai propri clienti che il 30 giugno la saracinesca si abbasserà per sempre. Chiude l’edicola di corso Mazzini, di fronte al liceo Cairoli, con un murales che celebra la passione per il Pavia calcio, opera di artisti locali. "È stato un onore servire la vostra comunità come edicolante – ha detto Anna Mafalda Littero – condividendo momenti e storie che resteranno indelebili nella mia memoria". Il logo storico della squadra di calcio e le frasi “La me squadra“ e “La me cità“ si vedranno quotidianamente invece delle prime pagine dei quotidiani, delle riviste e dei giornaletti per i più piccoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it