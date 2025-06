Lectio Barbieri l’evento culturale e solidale a Villa Abate Barbieri Verson

Immergetevi in una serata indimenticabile tra musica, cultura e solidarietà al cuore dei Colli Euganei. Sabato 28 giugno 2025, alle ore 19.45, Villa Abate Barbieri Verson ospiterà la Lectio Barbieri, un evento esclusivo volto a sostenere l’Hospice Pediatrico di Padova attraverso il progetto L’ISOLA CHE C’È. Un’occasione unica per condividere emozioni e fare del bene: non mancate!

Un incontro di musica, cultura e solidarietà nel cuore dei Colli Euganei. Sabato 28 giugno 2025, alle ore 19.45, a Villa Abate Barbieri Verson in programma la Lectio Barbieri, una serata speciale a sostegno di L'ISOLA CHE C'È per l'Hospice Pediatrico di Padova In programma Prolusione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - “Lectio Barbieri”, l’evento culturale e solidale a Villa Abate Barbieri Verson

