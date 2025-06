Lecco grave anziana di 83 anni investita e trascinata da un’auto mentre attraversa sulle strisce

Un tragico incidente scuote Lecco: un'anziana di 83 anni, attraversando sulle strisce pedonali in corso Promessi Sposi, è stata investita e trascinata dall’auto, finendo in gravi condizioni. La vicenda, avvenuta ieri sera nel cuore della città, mette ancora una volta in evidenza l’importanza di una maggiore attenzione sulla sicurezza stradale. È fondamentale che episodi come questo ci spingano a riflettere e a rafforzare le norme per tutelare i più vulnerabili, perché nessuna vita dovrebbe essere messa a rischio così.

Lecco, 24 giugno 2025 – Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, ma una automobilista l'ha travolta. Ora la pensionata di 83 anni è ricoverata in gravi condizioni. L'incidente è successo ieri sera in centro a Lecco, in corso Promessi sposi, vicino al palazzo del tribunale. La dinamica. L'83enne stava attraversando la strada, la conducente di un'utilitaria non l'ha vista e l'ha investita: l'ha sbalzata sul cofano, trascinata per alcuni metri e poi scaraventata a terra sull'asfalto. I soccorsi. Si è subito fermata a prestarle i primi soccorsi e ad allertare gli operatori del 112. In posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari dell'a utomedica di Areu con i volontari della Croce rossa di Lecco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lecco, grave anziana di 83 anni investita e trascinata da un’auto mentre attraversa sulle strisce

In questa notizia si parla di: lecco - anni - investita - trascinata

Lecco, investita donna di 83 anni: è in gravi condizioni - Un grave incidente si è verificato nel cuore di Lecco, coinvolgendo una donna di 83 anni investita in corso Promessi Sposi.

Lecco, grave anziana di 83 anni investita e trascinata da un’auto mentre attraversa sulle strisce; Calolzio. Tragico incidente in via Cavour, anziana muore investita; Trascinata sotto il suv per sette chilometri, condannati in due per omicidio stradale.

Investita e trascinata da un’auto: muore pensionata - È morta travolta da un’auto mentre attraversava la strada una donna di 80 anni, ieri in via Cavour a ... Segnala ilgiorno.it

Donna travolta da un’auto in provincia di Lecco, è gravissima: soccorsa in arresto cardiaco - Una donna di 69 anni è stata investita mentre stava camminando lungo una strada di Galbiate, in provincia di Lecco. Come scrive fanpage.it