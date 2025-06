Le trattative in via di definizione Pressing viola su Seba Esposito Fatta per Fazzini Viti a un passo E spunta un francese del Reims

Il calciomercato della Fiorentina si infiamma tra trattative in fase di definizione e sorprese dell’ultimo minuto, mentre il contesto si prepara a un luglio cruciale. Stefano Pioli, ormai a pochi giorni dal suo ritorno a Firenze, lavora a distanza sulla rosa, con i nomi di Pradè che si fanno largo tra i possibili acquisti. Su Dzeko, come su altri talenti, non ci sono dubbi: il mercato è pronto a scrivere nuove pagine di passione viola.

Un paio (anche tre) colpi da ratificare, mentre a grandi passi si avvicina quel mese di luglio che porterà in dote (finalmente) anche il nuovo allenatore della Fiorentina. Stefano Pioli conta i giorni (ormai una decina) per potersi presentare a Firenze. Intanto sta costruendo a distanza la sua squadra. Daniele Pradè gli ha proposto diversi nomi. Pioli studia, guarda video e statistiche. Su Dzeko non ha mai avuto dubbi. Stesso discorso per Fazzini. Talento purissimo che il ds viola aveva in testa da mesi. Trattativa chiusa, già domani il talento azzurro dovrebbe sbarcare a Firenze per le visite mediche e la firma sul contratto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le trattative in via di definizione. Pressing viola su Seba Esposito. Fatta per Fazzini, Viti a un passo. E spunta un francese del Reims

Le trattative in via di definizione. Pressing viola su Seba Esposito. Fatta per Fazzini, Viti a un passo. E spunta un francese del Reims

