Le telefonate minatorie dei servizi segreti israeliani ai vertici dell’Iran | Hai 12 ore per fuggire

In un mondo già scosso dai conflitti, emergono dettagli sconvolgenti: le telefonate minatorie dei servizi segreti israeliani ai vertici iraniani, con un avviso di fuga di sole 12 ore. Poche ore dopo i bombardamenti, un’operazione clandestina ha portato alla luce una campagna di intimidazione senza precedenti. Il Washington Post rivela le registrazioni che svelano un inquietante gioco di potere e minacce. La posta in gioco è altissima, e il futuro incerto.

Poche ore dopo l’inizio dei bombardamenti di Israele sull’Iran, il 13 giugno, un’operazione parallela è entrata in azione: una campagna segreta di intimidazione da parte dell’intelligence israeliana contro funzionari di alto livello del regime iraniano. Lo rivela in un articolo il Washington Post, che ha pubblicato le registrazioni delle telefonate. Secondo il quotidiano, gli agenti del Mossad hanno contattato in farsi oltre 20 alti ufficiali iraniani, dicendo loro che sarebbero stati i prossimi a morire se non si fossero dissociati dal regime dell’ayatollah Ali Khamenei. «Te lo dico subito: hai 12 ore per scappare con tua moglie e tuo figlio. 🔗 Leggi su Lettera43.it