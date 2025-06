Le scelte opposte. Bugetti non risponde alle domande del gip. Matteini a ruota libera.

In un confronto serrato e senza risposte chiare, Ilaria Bugetti ha preferito mantenere un profilo defilato durante l’interrogatorio con il gip Matteini. Dopo aver annunciato una strategia di “ribattuta punto su punto”, la politica dei silenzi ha prevalso, affidando alle dichiarazioni spontanee e a una memoria difensiva il compito di chiarire la sua posizione. Un confronto che lascia aperti molti interrogativi sul futuro politico e giudiziario dell’ex ...

Aveva detto di voler "ribattere punto su punto", ma ieri mattina, di fronte al gip, Ilaria Bugetti ha preferito affidarsi a "dichiarazioni spontanee" e a una memoria difensiva redatta insieme ai suoi legali, Pier Nicola Badiani e Salvatore Tesoriero. L'interrogatorio preventivo, per affrontare il quale è stata chiesta una proroga di qualche giorno (inizialmente si doveva tenere giovedì), si è risolto per Bugetti in un'ora o poco più. L'ex sindaca non si è fatta interrogare dal gip Alessandro Moneti chiamato a decidere sulla richiesta di custodia cautelare (i domiciliari) avanzata dai pubblici ministeri della Dda di Firenze (Gestri, Boscagli, Nastasi).