Le scarpe open toe sono il must-have dell’estate 2025, secondo le celebrità che le sfoggiano con stile in ogni occasione. Dai sandali flat alle raffinate proposte con tacco alto, questa tendenza conquista le strade di New York e i fashion trend più cool. Tra le star che le preferiscono, Hailey Bieber e Elle Fanning dimostrano come queste calzature siano ideali per ogni look. Scopriamo insieme come indossarle al meglio e rimanere sempre al passo con la moda…

Per l’estate 2025, le scarpe open toe riconquistano la scena affermandosi come tendenza chiave della stagione secondo le celeb. Dai sandali flat ai modelli con tacco alto, l’offerta è ampia e adatta a ogni stile. Avvistata per le strade di New York, Hailey Bieber ha scelto un abito vintage in satin di Dolce&Gabbana, delle mule di Saint Laurent e una borsa a mano di The Row, mentre Elle Fanning ha optato per un abito con cristalli di Coach, delle pump open toe di Paul Andrew e gioielli Cartier. Al Festival di Venezia, Nicole Kidman ha indossato una mise firmata Bottega Veneta composta da midi dress con scollo a V, mule modello Cha-Cha e orecchini floreali di Roberto Coin. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Le scarpe open toe si portano così secondo le celeb

