Le rubano il telefono nel sottopasso mentre parla con l' amica poi le chiedono 30 euro per riaverlo | tentata estorsione a una 48enne Denunciato un uomo

Una donna di 48 anni vittima di una tentata estorsione nel sottopasso di Parma: mentre parlava con un’amica, il suo telefono è stato sottratto e il rapinatore le ha chiesto 30 euro per riaverlo. I Carabinieri hanno denunciato un 30enne straniero, sospettato di essere il responsabile. La vicenda mette in luce i rischi delle tecniche di estorsione e l’importanza della collaborazione con le forze dell’ordine.

I carabinieri della Stazione di Parma Centro hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 30enne straniero, ritenuto, in base alle indagini svolte, il presunto responsabile di un tentativo di estorsione con la tecnica del cosiddetto "cavallo di ritorno" ai danni di una 48enne. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Le rubano il telefono nel sottopasso mentre parla con l'amica, poi le chiedono 30 euro per riaverlo: tentata estorsione a una 48enne. Denunciato un uomo

