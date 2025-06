Le radici e le ali | ciò che resta ciò che inizia Una riflessione per i genitori Lettera

La scuola primaria rappresenta un viaggio unico nel percorso di crescita di un bambino, un luogo dove si radicano valori fondamentali e si innalzano ali di speranza. È il tempo in cui le radici della fiducia e del rispetto si intrecciano con le ali della curiosità e dell’autonomia. Per i genitori, questa fase è un talismano prezioso: ciò che si lascia e ciò che si inizia costituiscono un ponte tra passato e futuro, tra radici profonde e sogni da volare alto.

Inviata da Graziella Dosa - La scuola primaria è molto più di un luogo dove si imparano nozioni, si fanno esercizi o si studiano regole. È un tempo speciale della vita, quello in cui si imparano le basi non solo della scrittura o della matematica, ma della convivenza, del rispetto, dell'empatia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: radici - resta - inizia - riflessione

Condannato ai domiciliari non inizia a scontarli e resta libero a fare furti: in carcere - Un 21enne italiano condannato ai domiciliari è stato sorpreso a rubare in un centro commerciale, eludendo il suo arresto.

` ’? Prime riflessioni sul disegno di legge Malan e la delega al Governo per la trasformazione dell’AFAM Con l’ultima iniziativa legislativa presentata dal senatore Lucio Malan, il dibattito sulla collocazione istituzionale dell’Alta F - facebook.com Vai su Facebook

Riflessione sul discorso di Papa Benedetto XVI a Regensburg; Regionali, Orlando accetta la sconfitta: La battaglia è solo iniziata, abbiamo ricominciato a mettere radici; Zona via Roma, entra per rubare ma il locale chiude: ladro resta intrappolato e viene arrestato.

Il Carbonia è retrocesso e inizia la riflessione: chi resta e cosa cambia? - Il Carbonia è retrocesso e inizia la riflessione: chi resta e cosa cambia? Secondo unionesarda.it