Le piazzate anti-Trump dei compagni come quelle di 50 anni fa

Le piazzate anti-Trump di cinquant’anni fa sembrano ormai un ricordo sbiadito di un’epoca passata. Quel diavolo di Tramp, con la A ineguagliabilmente applicata da Federico Rampini, ha saputo superare le proteste di Roma e i dibattiti tra Atlantico e Mediterraneo. Con i tempi calcolati per l’intervento americano nella guerra tra Israele e Iran, Trump ha dimostrato ancora una volta di saper catalizzare l’attenzione e le reazioni di un mondo in costante evoluzione.

Quel diavolo di Tramp, con la a ineguagliabilmente applicatagli da Federico Rampini parlandone al di là e al di qua dell’Atlantico, è riuscito con i tempi scelti per l’intervento americano nella guerra di Israele all’Iran a sorpassare anche le piazze di sabato scorso a Roma. Dove da quella “insalata russa” ricavata polemicamente dal deputato del Pd Emanuele Fiano osservando da casa le immagini combinate dei dimostranti contro il riarmo europeo e di quelli a favore della Palestina libera dal fiume al mare erano emerse incartonate in tenute militari insanguinate, da sinistra a destra, la segretaria del Nazareno Elly Schlein, la presidente tedesca della Commissione europea Ursula von der Leyen e la premier italiana Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Le piazzate anti-Trump dei compagni come quelle di 50 anni fa

In questa notizia si parla di: piazzate - anti - trump - compagni

Conclave, il cardinale Arlindo Gomes Furtado: «Prevost? Abbiamo scelto l?uomo di tutti, ma non sarà un anti-Trump» - Il Conclave ha scelto il Cardinale Arlindo Gomes Furtado, vescovo di Capo Verde, come nuovo Papa. Sebbene sia un uomo avvolto da aspettative globali, non sarà un "antitrump".

È stato un errore cacciare la Russia dal G8: Donald Trump, nel bilaterale a Kananaskis (Canada) con il premier canadese Mark Carney, ha dichiarato di essere contrario all’uscita del Paese guidato da Vladimir Putin dall’attuale G7, il gruppo che riunisce i capi Vai su Facebook

Le piazzate anti-Trump dei compagni come quelle di 50 anni fa | .it; Alan Friedman, la profezia su Trump e Iran: Cosa può accadere nel weekend | .it; Putin impazzito, gli è successo qualcosa. Trump clamoroso: La caduta della Russia | .it.

Donald Trump e i compagni di merende - Kennedy Jr, che sostiene di aver ricevuto da Trump la promessa che avrà un ruolo nella sanità pubblica. Come scrive msn.com

'Giù le mani', proteste anti Trump in Usa e nel mondo - "Hands Off", Giù le mani: è lo slogan della più grande protesta anti- Riporta ansa.it