Le Pantere Taekwondo palermitane fanno incetta di medaglie alla Coppa Chimera e Trinacria Cup 2025

Le Pantere Taekwondo palermitane confermano il loro talento e determinazione conquistando numerose medaglie alla Coppa Chimera e Trinacria Cup 2025. Un’esperienza di crescita e successo per il Team Carrara, che si è distinto in una competizione internazionale con 547 atleti provenienti da tutta Italia. Con sei formisti pronti a brillare, la squadra dimostra ancora una volta che la passione e il duro lavoro portano risultati straordinari. Un orgoglio per tutto il movimento taekwondo italiano!

Ottima esperienza di crescita e prestazione delle Pantere Taekwondo Team Carrara alla Coppa Chimera 2025 disputatasi ad Palasport Estra di Arezzo in Toscana nella giornata di sabato 21 giugno, nazionale in cui si sono iscritti 547 atleti provenienti da tutta Italia. Sono 6 gli atleti formisti.

