le pallavoliste moretto e arrighetti rispondono agli insulti dopo le loro nozze

Gaia Moretto e Valentina Arrighetti, ex campionesse dell’Imoco Volley Conegliano, hanno celebrato il loro amore con un matrimonio civile il 13 giugno, condividendo momenti di pura felicità sui social. Tuttavia, tra i festeggiamenti sono arrivati insulti omofobi e commenti poco rispettosi, che le due hanno deciso di affrontare con coraggio e dignità. Dalle parole di Moretto emerge un messaggio potente: l’amore, sempre, merita rispetto e difesa.

Le due si sono sposate con rito civile il 13 giugno. Gaia Moretto e Valentina Arrighetti, ex pallavoliste su tutte dell’Imoco Volley Conegliano, sono convolate, a nozze e con rito civile lo scorso 13 giugno. Sui social sono così apparsi gli scatti di un giorno per loro unico. La gioia però non è stato l’unico sentimento emerso: sono apparsi insulti omofobi e commenti di poco gusto. Dalle pagine di Corriere della Sera, Moretto ha parlato del “trattamento” ricevuto. «Non è semplice. In Italia c’è ancora tanto da fare in merito.Le nuove generazioni sono già più attente, inclusive e sensibili. Se prendiamo i social come specchio della società, su TikTok, che è utilizzato dai giovani, i commenti sono stati più rispettosi, mentre su Facebook e Instagram, “frequentati” da persone più grandi, si è scesi decisamente di livello». 🔗 Leggi su 361magazine.com