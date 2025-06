Le painted hills dell’Oregon | un viaggio attraverso 35 milioni di anni di storia

scoprire un mondo preistorico scolpito nel paesaggio, dove ogni strato racconta oltre 35 milioni di anni di evoluzione della Terra. Le Painted Hills dell’Oregon sono un vero capolavoro naturale che affascina e sorprende, invitando gli avventurieri a immergersi in un viaggio nel tempo attraverso i loro colori vividi e le forme suggestive. Un’esperienza indimenticabile per chi desidera connettersi con la storia millenaria della natura.

Tra le distese aride dell'Oregon orientale si nasconde uno dei paesaggi piĂą straordinari del Nord America: le Painted Hills, colline che sembrano essere state dipinte da un artista cosmico con pennellate di rosso intenso, giallo dorato e arancione brillante. Queste formazioni geologiche, parte del John Day Fossil Beds National Monument, rappresentano una delle sette meraviglie naturali dell'Oregon e offrono ai visitatori l'opportunitĂ unica di camminare attraverso milioni di anni di storia terrestre. Le Painted Hills si ergono come monumenti naturali della provincia fisiografica delle Blue Mountains, una regione che ha iniziato a formarsi durante il tardo Giurassico e il primo Cretaceo, tra 118 e 93 milioni di anni fa.

