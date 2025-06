Le orche usano in coppia le alghe per pulire la pelle | perché si tratta di una scoperta importante

nelle implicazioni che questa scoperta può avere sulla nostra comprensione dell’intelligenza animale e delle strategie di cura della pelle adottate in natura. Un esempio sorprendente di come tecnologia e ricerca possano svelare misteri finora nascosti, aprendo nuove strade per studi etologici e innovazioni nel campo della biologia marina.

La tecnologia ha permesso di scoprire un comportamento delle orche assassine del tutto sconosciuto in passato: grazie a un nuovo drone che assicura immagini ad alta definizione, questi cetacei sono stati ripresi mentre strappavano e modellavano pezzi di alga per poi strofinarsi la schiena a vicenda. Un comportamento molto intelligente. E’ la prima volta che questo comportamento viene osservato nei mammiferi marini e l’importanza della cosa sta nel fatto che gli zoologi considerano l'utilizzo di utensili un importante indicatore di intelligenza. Non a caso le orche assassine possiedono il secondo cervello più grande esistente in natura (il primo è quello del capodoglio) e da tempo sono considerate tra gli animali più “smart” del Pianeta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Le orche usano in coppia le alghe per pulire la pelle: perché si tratta di una scoperta importante

