Le orche si puliscono a vicenda con le alghe | fanno la skincare insieme

Immagina un gruppo di orche, grandi e maestose, che si dedicano alla skincare con le alghe, rafforzando i legami sociali e mostrando un'intelligenza sorprendente. Per la prima volta, questo comportamento innovativo rivela una cultura complessa tra i mammiferi marini, dimostrando che anche gli animali più imponenti possiedono pratiche di cura e comunicazione sorprendenti. Continua a leggere per scoprire come queste meraviglie del mare ci insegnino il valore della collaborazione e della cura reciproca.

