Le nuove stazioni della metro C non sono ancora pronte Arrestata la banda dei poliziotti ASCOLTA il podcast di oggi 24 giugno

Scopri le ultime novità di Roma in un episodio imperdibile: dalle nuove stazioni della Metro C ancora in fase di realizzazione all'arresto della banda di poliziotti coinvolti in episodi controversi. Ascolta il podcast di oggi, martedì 24 giugno, con approfondimenti e commenti di Matteo Torrioli e Valerio Valeri su RomaToday. Non perdere questa panoramica completa sulla Capitale, disponibile su Spotify, Apple Podcast e altri servizi: resta sempre aggiornato!

Le notizie di oggi, martedì 24 giugno, a Roma, lette e commentate da Matteo Torrioli e Valerio Valeri nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi.

