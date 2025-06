Le forze dell' ordine e armate viaggeranno gratis sui mezzi pubblici per tutto il 2025

Un gesto simbolico che riconosce il valore e l’impegno di chi protegge la nostra comunità. Per tutto il 2025, le forze dell’ordine e le armate potranno viaggiare gratis sui mezzi pubblici in Lombardia, grazie a una delibera approvata dalla Giunta regionale. Questa iniziativa rafforza il legame tra cittadini e istituzioni, promuovendo una mobilità più accessibile e solidale. Un passo avanti verso una società più coesa e sicura.

Gli "uomini in divisa" potranno continuare a viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici in Lombardia per tutto il 2025. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, di concerto con l'assessore alla.

