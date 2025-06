Le fiamme divorano una rimessa agricola utilizzata per il deposito di attrezzature | il rogo domato dai vigili del fuoco

Un intenso incendio ha minacciato una rimessa agricola a Osimo, rischiando di distruggere preziose attrezzature. Grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, la fiamma è stata domata con successo, evitando danni maggiori. La loro professionalità ha evitato che il rogo si propagasse, garantendo la sicurezza dell’area e dei suoi lavoratori. Un episodio che sottolinea ancora una volta l’importanza della prontezza nei momenti di emergenza.

OSIMO – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Ancona per l'incendio di una rimessa agricola utilizzata per il deposito di attrezzature. Sul posto sono arrivate due squadre da Osimo e Ancona, supportate da tre autobotti. L’incendio è stato spento. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Le fiamme divorano una rimessa agricola utilizzata per il deposito di attrezzature: il rogo domato dai vigili del fuoco

